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Захарова: Ален Симонян подталкивает россиян к противоправным действиям

First News Media22:00 - Сегодня
Захарова: Ален Симонян подталкивает россиян к противоправным действиям

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна о готовности республики принять новую волну россиян в случае объявления мобилизации.

Её комментарий опубликован в Telegram‑канале российского дипломатического ведомства.

«Высказывания А.Р. Симоняна считаем провокационными. По сути, они поощряют российских граждан на противоправные действия и придают традиционному армянскому гостеприимству токсичный политический окрас», — написала Захарова.

По словам дипломата, Симонян поддался на провокационный вопрос, втянувший его в спекуляции о возможной мобилизации в России, которые ранее опровергались официальными лицами. Захарова также заявила, что Москва усматривает в комментариях стремление Еревана «услужить Западу и Киеву».

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