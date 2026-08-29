СМИ: в Минобороны Армении ожидаются увольнения генералов

В Минобороны Армении ожидаются увольнения высокопоставленных генералов, пишет газета "Грапарак".

Общество недовольно ситуацией в армии и ростом числа смертей. Министр Сурен Папикян решил отвлечь внимание от себя и уволить нескольких высокопоставленных генералов, заменив их молодыми и управляемыми кадрами.

По информации издания, одной из "жертв" станет заместитель начальника Генштаба ВС Темур Шахназарян.

Отметим, что только за месяц в ВС зафиксировано пять случаев самоубийств. Ранее министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что для него новость, что в смертях солдат можно винить главу МО.

С начала 2026 года в Вооруженных силах Армении зафиксировано уже свыше десятка случаев гибели военнослужащих, пятеро из которых проходили срочную службу. Инциденты в армии вызвали широкий общественный резонанс. Вновь актуализировались вопросы, связанные с дисциплиной, неуставными отношениями и морально-психологическим состоянием личного состава. На этом фоне глава Минобороны Армении начал серию инспекционных визитов в воинские части.

13 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя инциденты в армии и ситуацию в Вооруженных силах в целом, анонсировал кадровые изменения в структурах, непосредственно отвечающих за эту сферу. Вскоре после этого своих должностей лишились начальник управления морально-психологического обеспечения ВС Сережа Степанян и начальник Военной полиции Ашот Закарян.

Источник: Sputnik Армения