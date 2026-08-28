Мамед Ахмедзаде вручил копии верительных грамот в МИД Бельгии

Посол Азербайджана в Бельгии Мамед Ахмедзаде передал копии верительных грамот главе протокольной службы Министерства иностранных дел Бельгии, послу Пьеру Картувелсу.

Об этом Ахмедзаде написал в социальной сети X. Он отметил, что во время встречи состоялся обмен мнениями и выразил готовность работать над дальнейшим укреплением сотрудничества между Азербайджаном и Бельгией.

Мамед Ахмедзаде был назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Бельгии распоряжением президента Ильхама Алиева от 10 августа.