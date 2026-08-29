Азербайджан и РФ обсудили развитие грузоперевозок по коридору Север - Юг

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе встречи в Астрахани обсудили развитие грузоперевозок между областью и Азербайджаном по международному транспортному коридору Север - Юг.

Как передает 1news.az, об этом говорится в заявлении посольства Азербайджана в России в соцсетях.

"В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, культурной и транспортной сферах, уделив особое внимание развитию грузоперевозок по международному транспортному коридору Север - Юг", - говорится в сообщении.

Говоря о гуманитарном сотрудничестве, Бабушкин предложил рассмотреть возможность проведения совместных оперных гала-концертов и постановок под открытым небом перед Центром Гейдара Алиева в Баку с участием Азербайджанского государственного театра оперы и балета имени М. Ф. Ахундова и Астраханского государственного театра оперы и балета.

"Азербайджанская Республика - наш важнейший партнер на Каспии. Намерен и далее прилагать все усилия для дальнейшего укрепления всестороннего взаимодействия", - заявил Бабушкин.

По приглашению губернатора посол Мустафаев также посетил премьеру оперы Николая Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" в Астраханском государственном театре оперы и балета.

Кроме того, азербайджанский дипломат ознакомился с объектами, возведенными в Астрахани Фондом Гейдара Алиева, включая памятник Святому Равноапостольному князю Владимиру и инфраструктурные объекты на улице Бакинской.