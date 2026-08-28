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13 выпускников одного класса поступили на «Лечебное дело» в АМУ

First News Media23:20 - 28 / 08 / 2026
13 выпускников одного класса поступили на «Лечебное дело» в АМУ

Учащиеся 11-го «А» класса Сумгайытской городской гимназии с уклоном естественных наук показали высокие результаты при поступлении в вузы в 2026/2027 учебном году.

Как сообщили в Абшерон-Хызынском региональном управлении образования, более 500 баллов набрали 17 выпускников класса, из них 13 преодолели отметку в 600 баллов. Еще 13 человек поступили в Азербайджанский медицинский университет на специальность «Лечебное дело».

Максимальный результат — 700 баллов — показал Самир Тагизаде. Среди отличившихся также Инджи Мурсагулиева, набравшая 690,2 балла, Айсель Фархадова — 682,6, Гусейн Нагиев — 682, Амин Таирзаде — 679,1 и Ругийяханым Сафизаде — 675,4 балла.

Трое выпускников — Ильхам Алиев, Гусейн Тагизаде и Давуд Тарверди — получили право на внеконкурсное зачисление благодаря достижениям на предметных олимпиадах.

Выпускники класса поступили в Азербайджанский медицинский университет, Бакинский государственный университет, Карабахский университет, Военный институт имени Гейдара Алиева и Университет АДА.

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