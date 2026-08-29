В Нигере подавили мятеж военнослужащих - ОБНОВЛЕНО

Силы обороны и безопасности Нигера подавили мятеж группы военнослужащих в столице страны Ниамее и постепенно восстанавливают контроль над стратегическими объектами города.

Об этом сообщило Нигерское агентство печати со ссылкой на заявление Минобороны, зачитанное по государственному телевидению.



По данным ведомства, мятеж начался около 00:20 по местному времени. Группа военнослужащих, нарушивших воинскую дисциплину, попыталась удерживать некоторых сослуживцев на авиабазе 101 в Ниамее и открыла огонь по стратегическим объектам города.



"Быстрая реакция сил обороны и безопасности позволила локализовать этот мятеж и постепенно восстановить контроль над этими объектами", - говорится в заявлении.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие и продолжать заниматься повседневными делами.

Стрельба и взрывы произошли ночью в нескольких районах Ниамея. Наиболее интенсивные перестрелки происходили в районе авиабазы 101, расположенной рядом с международным аэропортом Диори Амани, где в том числе размещены российские военные из состава Африканского корпуса Минобороны РФ.

10:40

Взрывы и продолжительные выстрелы были слышны рано утром в субботу в нескольких районах столицы Нигера, городе Ниамей.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Причина произошедшего пока не ясна. По данным источника агентства в службах безопасности, боевики атаковали международный аэропорт столицы и попытались прорвать периметр безопасности вокруг президентского дворца.

Поступают сообщения, что стрельба вокруг президентского дворца была интенсивной и непрерывной. В интернете появились видеоролики, на которых видна бронетехника, развернутая возле аэропорта. На территории аэропорта находится крупнейшая в стране база ВВС.

Источник: ТАСС