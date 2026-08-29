 Военные Турции и Сомали освободили захваченное пиратами судно MV Lutuf | 1news.az | Новости
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Военные Турции и Сомали освободили захваченное пиратами судно MV Lutuf

First News Media23:29 - 29 / 08 / 2026
Военные Турции и Сомали освободили захваченное пиратами судно MV Lutuf

Военнослужащие Турции и Сомали в ходе совместной операции освободили грузовое судно MV Lutuf, ранее захваченное пиратами.

Министерство обороны Сомали сообщило, что под постоянным давлением сил пираты были вынуждены покинуть бортовой комплекс. Военные взяли судно под полный контроль, после чего оно возобновило свое движение.

Десятидневная операция проводилась у северных берегов страны. В результате действий силовиков были ликвидированы 4 катера и 14 пиратов. Грузовое судно под флагом Камеруна подверглось нападению 17 августа в районе Нугааль (автономный регион Пунтленд). Экипаж состоит из 10 человек — шести граждан Индии, двоих граждан Сербии, а также по одному гражданину Турции и Грузии.

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