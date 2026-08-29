 Гонка за пост генсека ООН: представительница Гайаны вырвалась в лидеры | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Гонка за пост генсека ООН: представительница Гайаны вырвалась в лидеры

First News Media13:35 - Сегодня
Гонка за пост генсека ООН: представительница Гайаны вырвалась в лидеры

Борьба за кресло следующего Генерального секретаря Организации Объединенных Наций набирает обороты.

По итогам второго закрытого рейтингового голосования, прошедшего в Совете Безопасности ООН, список из восьми претендентов возглавила представительница Гайаны Каролин Родригес-Биркетт. Она получила 8 голосов «за», 3 голоса «против» и 4 «без мнения».
Прежний лидер первого тура (30 июля) Ребека Гринспен из Коста-Рики сместилась на вторую позицию. В её активе 7 голосов «за», 4 «против» и 4 «без мнения». Столько же положительных голосов набрал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси из Аргентины (7 «за»), однако против его кандидатуры высказались сразу 6 членов Совета при 2 «без мнения».

Наибольший динамичный рост поддержки продемонстрировал дипломат из Уганды Олара Отунну, который более чем удвоил свой результат по сравнению с июлем и набрал по 5 голосов в каждой из трёх категорий. Экс-президент Сенегала Маки Салл получил 6 голосов «за», 7 «против» и 2 «без мнения», а представительница Эквадора Мария Фернанда Эспиноса — 4 «за», 3 «против» и 8 «без мнения».
Самое заметное падение показателей зафиксировано у экс-президента Чили Мишель Бачелет: её поддержка сократилась с 6 голосов в первом туре до 2 (при 6 «против» и 7 «без мнения»).

Аналитика и расклад сил

Для официального утверждения кандидатуры Советом Безопасности претендент должен набрать не менее 9 голосов «за» при отсутствии вето со стороны любого из пяти постоянных членов (США, РФ, Китай, Великобритания, Франция). Поскольку во втором туре барьер в 9 голосов не преодолел ни один претендент, ни один из кандидатов пока не может гарантировать себе уверенный отрыв.
Как отмечает эксперт аналитического центра International Crisis Group Дэниел Форти, по мере того как постоянные члены Совбеза начинают чётче выражать свои позиции, расклад сил меняется, что может побудить вступить в гонку и новых кандидатов.

Согласно негласному принципу региональной ротации, текущий мандат рассматривается как очередь стран Латинской Америки и Карибского бассейна, которые сейчас представлены шестью кандидатами. В то же время в мировом сообществе звучат призывы впервые в истории ООН избрать на этот пост женщину.
Серия закрытых рейтинговых опросов продолжится осенью. Окончательное имя нового генсека, который сменит Антониу Гутерриша с 1 января, должно быть утверждено Генеральной Ассамблеей до 31 декабря.

Источник: passblue.com

Поделиться:
214

Актуально

Мнение

Трамп перекраивает нефтяную карту мира

Политика

Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с 35-й годовщиной независимости ...

В мире

Reuters: в столице Нигера и международном аэропорту началась стрельба

Политика

Масуд Пезешкиан: мы можем вывести отношения с Азербайджаном на новый уровень

Политика

Гонка за пост генсека ООН: представительница Гайаны вырвалась в лидеры

Сабина Алиева призвала мировое сообщество активизироваться в установлении судьбы пропавших без вести

Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с 35-й годовщиной независимости Узбекистана

Азербайджан и РФ обсудили развитие грузоперевозок по коридору Север - Юг

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Есть ли граждане Азербайджана среди погибших при наводнении на границе Непала и Китая?

Ильхам Алиев отметил особую роль президента Узбекистана в привлечении инвестиций в Карабах

Пашинян: Три азербайджанских анклава не входят в 28 743 кв. км территории Армении

Владимир Путин поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Последние новости

В связи с ремонтными работами изменена схема движения 21 маршрута

Сегодня, 14:15

В Госдуме назвали уезжающих из-за слухов о мобилизации «ненужными» России

Сегодня, 13:58

В результате атак России на Бучу погибли 27 человек - ВИДЕО

Сегодня, 13:55

Трамп перекраивает нефтяную карту мира

Сегодня, 13:50

Гонка за пост генсека ООН: представительница Гайаны вырвалась в лидеры

Сегодня, 13:35

В Азербайджане завтра ожидаются ливневые дожди с грозами и градом

Сегодня, 13:20

Сабина Алиева призвала мировое сообщество активизироваться в установлении судьбы пропавших без вести

Сегодня, 13:00

В Зимбабве в ДТП погибли 25 человек - ВИДЕО

Сегодня, 12:52

Иран рассматривает развитие внешней торговли по «Каспийскому экспрессу»

Сегодня, 12:40

Водителей в Азербайджане призвали соблюдать осторожность из-за дождей и сильного ветра

Сегодня, 12:30

Азербайджанские таможенники обнаружили крупную партию контрабандных лекарств

Сегодня, 12:20

Подготовлен обвинительный акт по делу об убийстве Али Хаменеи

Сегодня, 12:15

Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с 35-й годовщиной независимости Узбекистана

Сегодня, 12:05

В Физулинском районе подросток умер после падения с лошади

Сегодня, 12:02

В Грузии задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Азербайджана

Сегодня, 11:55

В Баку задержан подозреваемый в разбойном нападении

Сегодня, 11:50

Куда перевели студентов после прекращения деятельности Бакинского университета для девушек?

Сегодня, 11:30

Один из гендиректоров ЦБА покинул занимаемую должность

Сегодня, 11:20

В Стамбуле перевернулся служебный автобус, пострадали 18 человек

Сегодня, 11:00

Reuters: в столице Нигера и международном аэропорту началась стрельба

Сегодня, 10:40
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10