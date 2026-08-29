Гонка за пост генсека ООН: представительница Гайаны вырвалась в лидеры

Борьба за кресло следующего Генерального секретаря Организации Объединенных Наций набирает обороты.

По итогам второго закрытого рейтингового голосования, прошедшего в Совете Безопасности ООН, список из восьми претендентов возглавила представительница Гайаны Каролин Родригес-Биркетт. Она получила 8 голосов «за», 3 голоса «против» и 4 «без мнения».

Прежний лидер первого тура (30 июля) Ребека Гринспен из Коста-Рики сместилась на вторую позицию. В её активе 7 голосов «за», 4 «против» и 4 «без мнения». Столько же положительных голосов набрал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси из Аргентины (7 «за»), однако против его кандидатуры высказались сразу 6 членов Совета при 2 «без мнения».

Наибольший динамичный рост поддержки продемонстрировал дипломат из Уганды Олара Отунну, который более чем удвоил свой результат по сравнению с июлем и набрал по 5 голосов в каждой из трёх категорий. Экс-президент Сенегала Маки Салл получил 6 голосов «за», 7 «против» и 2 «без мнения», а представительница Эквадора Мария Фернанда Эспиноса — 4 «за», 3 «против» и 8 «без мнения».

Самое заметное падение показателей зафиксировано у экс-президента Чили Мишель Бачелет: её поддержка сократилась с 6 голосов в первом туре до 2 (при 6 «против» и 7 «без мнения»).

Аналитика и расклад сил

Для официального утверждения кандидатуры Советом Безопасности претендент должен набрать не менее 9 голосов «за» при отсутствии вето со стороны любого из пяти постоянных членов (США, РФ, Китай, Великобритания, Франция). Поскольку во втором туре барьер в 9 голосов не преодолел ни один претендент, ни один из кандидатов пока не может гарантировать себе уверенный отрыв.

Как отмечает эксперт аналитического центра International Crisis Group Дэниел Форти, по мере того как постоянные члены Совбеза начинают чётче выражать свои позиции, расклад сил меняется, что может побудить вступить в гонку и новых кандидатов.

Согласно негласному принципу региональной ротации, текущий мандат рассматривается как очередь стран Латинской Америки и Карибского бассейна, которые сейчас представлены шестью кандидатами. В то же время в мировом сообществе звучат призывы впервые в истории ООН избрать на этот пост женщину.

Серия закрытых рейтинговых опросов продолжится осенью. Окончательное имя нового генсека, который сменит Антониу Гутерриша с 1 января, должно быть утверждено Генеральной Ассамблеей до 31 декабря.

Источник: passblue.com