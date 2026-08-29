ANSA: в Италии из-за смерча и града пострадали 43 человека

43 человека получили ранения, в том числе переломы, в результате смерча, обрушившегося накануне на северный итальянский город Кремона.

Как сообщает агентство ANSA, крупным градом повреждены 10 тыс. автомобилей, вырваны с корнем сотни деревьев.

Ущерб получили и объекты исторического наследия города. Различные повреждения, помимо кафедрального собора, получили 10 церквей. Обвалилась часть башни муниципалитета, расположенного в самом древнем дворце города.

Восемь семей были эвакуированы из своих домов. Администрация города проводит экстренное заседание для определения чрезвычайных мер по ликвидации последствий природного бедствия.

Италия по климату разделена сейчас на две части: на севере идут мощные грозы, на юге сохраняется африканская жара с температурой на 12 градусов выше нормы.