Ильхам Алиев примет участие в саммите ШОС

Президент Ильхам Алиев примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Бишкеке.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Кыргызстана.

В саммите также ожидается участие лидеров 17 государств и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Главы государств обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки, приоритетные направления дальнейшего развития Организации, а также перспективы углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, цифровой, экологической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам заседания будут подписаны Бишкекская декларация двадцатипятилетия ШОС, документы и решения, направленные на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества и совершенствование деятельности Организации, а также принят ряд тематических заявлений глав государств.

На встрече на высшем уровне в формате «ШОС плюс» в расширенном составе состоится обмен мнениями по вопросам укрепления центральной координирующей роли ООН и международного права, а также содействия устойчивому развитию и расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Саммит пройдет в Бишкеке 31 августа — 1 сентября.