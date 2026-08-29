Агентство по развитию медиа выступило с заявлением о незаконной деятельности «Ajmedia.news»

Агентство по развитию медиа Азербайджанской Республики (MEDİA) выступило с заявлением в связи с попытками отдельных информационных ресурсов выступать от имени различных общин страны.

В ведомстве подчеркнули, что все медиасубъекты, осуществляющие деятельность на территории Азербайджана, обязаны соблюдать требования Закона «О медиа» и числиться в информационной системе «Реестр медиа».

В заявлении отмечается, что веб-сайт «Ajmedia.news», позиционирующий себя как портал, созданный по инициативе Азербайджанского еврейского медиацентра и общественных деятелей еврейского происхождения, не зарегистрирован в «Реестре медиа» и нарушает требования медиаэтики. В связи с нарушениями законодательства суд принял решение, признающее деятельность данного ресурса незаконной.

Агентство еще раз напомнило, что все субъекты медиа, включая выступающие от имени каких-либо общин или социальных групп, обязаны строго следовать закону и предоставлять общественности достоверную и прозрачную информацию о своем правовом статусе.