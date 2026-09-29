В Ташкенте отметят 110-летие Насибы Зейналовой
В рамках проекта Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при Посольстве Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан будет представлен спектакль «Qaynana» (Свекровь), посвященный 110-летию со дня рождения выдающейся азербайджанской актрисы театра и кино Насибы Зейналовой.
Об этом на своей страницы в социальной сети Х сообщил посол Азербайджана в Узбекистане Рашад Мамедов, отметивший также следующее:
«Спектакль, являющийся одним из любимых произведений азербайджанского театрального искусства, будет показан 8 октября 2026 года в 18:00 в Государственном академическом музыкальном театре Узбекистана имени Мукими».
Отметим, что Насиба Зейналова особенно прославилась благодаря роли свекрови в фильме режиссера Гусейна Сеидзаде «Qaynana», ставшей одной из самых известных в ее творческой карьере.
🇦🇿🇺🇿 Daşkənddə “Qaynana” tamaşası nümayiş olunacaq
Azərbaycan Respublikasının Özbəkistan Respublikasındakı Səfirliyinin tabeliyində Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi əsasında görkəmli Azərbaycan teatr və kino aktrisası Nəsibə Zeynalovanın 110 illik… pic.twitter.com/hhLmx2oPNn — Dr. Rashad Mammadov (@R_Eynaddinoglu) September 29, 2026