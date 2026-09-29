В Ташкенте отметят 110-летие Насибы Зейналовой

В рамках проекта Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при Посольстве Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан будет представлен спектакль «Qaynana» (Свекровь), посвященный 110-летию со дня рождения выдающейся азербайджанской актрисы театра и кино Насибы Зейналовой.

Об этом на своей страницы в социальной сети Х сообщил посол Азербайджана в Узбекистане Рашад Мамедов, отметивший также следующее:

«Спектакль, являющийся одним из любимых произведений азербайджанского театрального искусства, будет показан 8 октября 2026 года в 18:00 в Государственном академическом музыкальном театре Узбекистана имени Мукими».

Отметим, что Насиба Зейналова особенно прославилась благодаря роли свекрови в фильме режиссера Гусейна Сеидзаде «Qaynana», ставшей одной из самых известных в ее творческой карьере.