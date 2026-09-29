45-летний Алонсо решил остаться в Формуле-1

Фернандо Алонсо подтвердил, что продолжит карьеру в Формуле-1 и проведет еще как минимум один сезон в составе Aston Martin.

Решение испанского гонщика завершило продолжавшиеся несколько месяцев обсуждения его будущего в чемпионате.

45-летний Алонсо, который проводит свой 23-й сезон в Формуле-1, признался, что не сразу определился с дальнейшими планами. По его словам, одним из главных аргументов в пользу продолжения карьеры стало ощущение, что он по-прежнему способен конкурировать на высоком уровне.

«Я все еще чувствую себя быстрым, мотивированным и испытываю огромную страсть к Формуле-1 и этому виду спорта», — заявил Алонсо. Он также отметил, что гонки остаются важнейшей частью его жизни.

Испанец рассказал, что долго размышлял о возможном завершении карьеры, включая вариант продолжить работу в команде уже в другой роли. Однако в итоге решил остаться за рулем.

При принятии решения Алонсо учитывал не только собственную готовность продолжать выступления, но и перспективы Aston Martin. Сезон 2026 года складывается для команды непросто, ведь на фоне смены технического регламента коллектив столкнулся с проблемами конкурентоспособности и характеристиками нового силового агрегата Honda. Ранее Алонсо неоднократно критиковал отдельные аспекты новых правил.

При этом гонщик заявил, что продолжает видеть перспективы в проекте Aston Martin. Новый контракт рассчитан на сезон 2027 года, а его напарником останется Лэнс Стролл. В команде подчеркнули, что оба пилота продолжат работать над долгосрочными задачами коллектива.

Для Алонсо новый сезон станет уже 24-м полноценным чемпионатом в Формуле-1. Двукратный чемпион мира дебютировал в «Королевских гонках» в 2001 году и является рекордсменом по количеству стартов в чемпионате.

Источник: BBC