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Домашний кот сорвал попытку ограбления в Стамбуле - ВИДЕО

Редакция 1news17:13 - Сегодня
Домашний кот сорвал попытку ограбления в Стамбуле - ВИДЕО

В Стамбуле домашний кот по кличке Мучизе помешал четырем женщинам проникнуть в квартиру во время попытки ограбления.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Haber7, инцидент произошел 24 сентября в районе Кючюкчекмедже. По данным местных СМИ, перед этим женщины могли быть причастны к краже из другой квартиры.

После этого они попытались попасть в жилье семьи Дада, воспользовавшись отсутствием хозяев. Женщины вскрыли входную дверь, однако оказались не готовы к встрече с восьмилетним котом Мучизе, которого семья держит дома много лет.

Увидев незнакомок у входа, кот бросился к двери и начал отбиваться от них лапами, не позволяя пройти внутрь. По словам хозяйки, женщины несколько раз предпринимали попытки попасть в квартиру на протяжении примерно 45 минут.

Чтобы преодолеть сопротивление животного, они надели перчатки, а также пытались оттолкнуть кота ногами. Однако Мучизе продолжал оставаться у двери и не позволял женщинам войти.

В итоге предполагаемые злоумышленницы отказались от своих намерений и покинули здание.

Хозяйка кота поблагодарила питомца за то, что он помешал проникновению в квартиру, отметив, что Мучизе фактически защитил их дом.

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