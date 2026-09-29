В Баку мужчина задушил свою жену из-за желания развестись
В Баку произошло убийство.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Lent.az, инцидент зафиксирован сегодня на территории 7-го микрорайона Бинагадинского района.
40-летняя мать четверых детей Эсмира Агаларова была задушена.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозреваемый в совершении убийства муж женщины - Рафет Агаларов - был задержан и передан следствию.
По имеющимся данным, женщина хотела развестись с мужем. Преступление было совершено на почве конфликта, возникшего именно по этой причине.
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