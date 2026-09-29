В Баку мужчина задушил свою жену из-за желания развестись

В Баку произошло убийство.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Lent.az, инцидент зафиксирован сегодня на территории 7-го микрорайона Бинагадинского района.

40-летняя мать четверых детей Эсмира Агаларова была задушена.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозреваемый в совершении убийства муж женщины - Рафет Агаларов - был задержан и передан следствию.

По имеющимся данным, женщина хотела развестись с мужем. Преступление было совершено на почве конфликта, возникшего именно по этой причине.