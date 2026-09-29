До 33°C и интенсивные ливни: Представлен прогноз погоды на октябрь в Азербайджане

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на октябрь.

Ожидается, что среднемесячная температура воздуха в октябре будет близка к климатической норме, а в некоторых местах - немного выше нормы.

Предполагается, что количество осадков за месяц в основном будет близко к климатической норме, а в некоторых районах - немного выше нормы.

В первой половине первой декады октября на территории страны ожидается переменная дождливая погода. В некоторых местах осадки будут носить интенсивный ливневый характер, возможны грозы и град, а в горных районах - переход дождя в мокрый снег.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 16-19°C, что близко к климатической норме и немного выше нее. Ночью температура составит 13-18°C, днем - 18–23°C, а в отдельные дни воздух прогреется до 25-27°C. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме, а в некоторых местах - немного выше нормы (норма- 26–40 мм).

В городе Нахчыван, Джульфинском, Ордубадском, Садаракском, Шахбузском и Шарурском районах средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 16-19°C тепла, что близко к климатической норме и несколько выше нее. Ночью температура воздуха составит 12-17°C, днем - 23-28°C, а в отдельные дни - 30-33°C. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме, а в некоторых местах - несколько выше нее (норма - 19-32 мм).

В Ханкенди, Шуше, Геранбое, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, а также в Дашкесан-Гедебекском районе средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 9-13°C тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 5-10°C, днем - 13-18°C, а в отдельные дни - 23-25°C тепла. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме, а в некоторых местах - несколько выше нее (норма - 47-56 мм).

В Восточном Зангезуре: в Джебраильском, Кяльбаджарском, Губадлинском, Лачинском и Зангиланском районах - средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 10-13°C тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 4-9°C, днем - 12-17°C, а в отдельные дни - 19-24°C тепла. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме, а в некоторых местах - несколько выше нее (норма -53-56 мм).

В Газахском, Гянджинском, Агстафинском, Шамкирском, Товузском районах, а также в Тертерском и Физулинском районах средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 15-18°C тепла, что близко к климатической норме и несколько выше нее. Ночью температура воздуха составит 12-17°C, днем - 19-24°C, а в отдельные дни - 26-28°C тепла. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме, а в некоторых местах - несколько выше нее (норма - 31-36 мм).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шемахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызынском, Кубинском, Хачмазском и Гусарском районах средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 13-16°C тепла, что близко к климатической норме и несколько выше нее. Ночью температура воздуха составит 9-14°C, днем - 17-22°C, а в отдельные дни - 25-28°C тепла. В горных районах ночью ожидается 2-7°C тепла, днем - 7-12°C. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме (норма - 33-126 мм).

В Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Мингячевирском, Бейлаганском, Сабирабадском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Зардабском, Сальянском и Нефтчалинском районах средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 17-19°C тепла, что близко к климатической норме и несколько выше нее. Ночью температура воздуха составит 13-18°C, днем - 19-24°C, а в отдельные дни - 26-29°C тепла. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме (норма -31-46 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Билясуварском, Астаринском и Джалилабадском районах средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 15-18°C тепла, что близко к климатической норме и несколько выше нее. Ночью температура воздуха составит 13-18°C, днем - 18-23°C, а в отдельные дни - до 26°C тепла. В горных районах ночью ожидается 5-10°C тепла, днем - 12-17°C, а в отдельные дни - 20-24°C тепла. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме (норма - 96-274 мм).

Читайте по теме:

Какой будет погода в Баку в последний день сентября?