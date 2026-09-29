 До 33°C и интенсивные ливни: Представлен прогноз погоды на октябрь в Азербайджане | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

До 33°C и интенсивные ливни: Представлен прогноз погоды на октябрь в Азербайджане

Феликс Вишневецкий17:18 - Сегодня
До 33°C и интенсивные ливни: Представлен прогноз погоды на октябрь в Азербайджане

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на октябрь. 

Ожидается, что среднемесячная температура воздуха в октябре будет близка к климатической норме, а в некоторых местах - немного выше нормы.

Предполагается, что количество осадков за месяц в основном будет близко к климатической норме, а в некоторых районах - немного выше нормы.

В первой половине первой декады октября на территории страны ожидается переменная дождливая погода. В некоторых местах осадки будут носить интенсивный ливневый характер, возможны грозы и град, а в горных районах - переход дождя в мокрый снег.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 16-19°C, что близко к климатической норме и немного выше нее. Ночью температура составит 13-18°C, днем - 18–23°C, а в отдельные дни воздух прогреется до 25-27°C. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме, а в некоторых местах - немного выше нормы (норма- 26–40 мм).

В городе Нахчыван, Джульфинском, Ордубадском, Садаракском, Шахбузском и Шарурском районах средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 16-19°C тепла, что близко к климатической норме и несколько выше нее. Ночью температура воздуха составит 12-17°C, днем - 23-28°C, а в отдельные дни - 30-33°C. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме, а в некоторых местах - несколько выше нее (норма - 19-32 мм).

В Ханкенди, Шуше, Геранбое, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, а также в Дашкесан-Гедебекском районе средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 9-13°C тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 5-10°C, днем - 13-18°C, а в отдельные дни - 23-25°C тепла. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме, а в некоторых местах - несколько выше нее (норма - 47-56 мм).

В Восточном Зангезуре: в Джебраильском, Кяльбаджарском, Губадлинском, Лачинском и Зангиланском районах - средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 10-13°C тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 4-9°C, днем - 12-17°C, а в отдельные дни - 19-24°C тепла. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме, а в некоторых местах - несколько выше нее (норма -53-56 мм).

В Газахском, Гянджинском, Агстафинском, Шамкирском, Товузском районах, а также в Тертерском и Физулинском районах средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 15-18°C тепла, что близко к климатической норме и несколько выше нее. Ночью температура воздуха составит 12-17°C, днем - 19-24°C, а в отдельные дни - 26-28°C тепла. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме, а в некоторых местах - несколько выше нее (норма - 31-36 мм).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шемахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызынском, Кубинском, Хачмазском и Гусарском районах средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 13-16°C тепла, что близко к климатической норме и несколько выше нее. Ночью температура воздуха составит 9-14°C, днем - 17-22°C, а в отдельные дни - 25-28°C тепла. В горных районах ночью ожидается 2-7°C тепла, днем - 7-12°C. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме (норма - 33-126 мм).

В Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Мингячевирском, Бейлаганском, Сабирабадском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Зардабском, Сальянском и Нефтчалинском районах средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 17-19°C тепла, что близко к климатической норме и несколько выше нее. Ночью температура воздуха составит 13-18°C, днем - 19-24°C, а в отдельные дни - 26-29°C тепла. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме (норма -31-46 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Билясуварском, Астаринском и Джалилабадском районах средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 15-18°C тепла, что близко к климатической норме и несколько выше нее. Ночью температура воздуха составит 13-18°C, днем - 18-23°C, а в отдельные дни - до 26°C тепла. В горных районах ночью ожидается 5-10°C тепла, днем - 12-17°C, а в отдельные дни - 20-24°C тепла. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме (норма - 96-274 мм).

Читайте по теме:

Какой будет погода в Баку в последний день сентября? 

 

Поделиться:
303

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Масуда Пезешкиана с днем рождения

Спорт

Апология лжи: Christian Solidarity International превращает провокацию в правозащиту

Общество

Госслужба сделала заявление из-за надписи на русском языке на памятнике шаху ...

Общество

В Лянкяране произошло ощутимое землетрясение

Общество

Вынесен приговор «хаджи», совершившему кражи в мечети и молитвенной комнате «Dəniz Mall»

Между Азербайджаном и Россией состоялся обмен мнениями о перспективах развития связей в правовой сфере

«Выброси, разбей, но никому не отдавай»: что происходит с просроченными продуктами в Азербайджане?

В Баку мужчина задушил свою жену из-за желания развестись

Выбор редактора

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

«Позор» оказался страшнее убийства: что стоит за трагедией с новорожденным в Нахчыване

В Лянкяране задержан отчим, подозреваемый в избиении трехлетнего ребенка - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане бабушка задушила новорождённого внука по дороге из роддома

Нашёл в аэропорту $20 тысяч и раздал $3 тысячи нищим: Мужчине вынесли приговор

Последние новости

Вынесен приговор «хаджи», совершившему кражи в мечети и молитвенной комнате «Dəniz Mall»

Сегодня, 18:30

Между Азербайджаном и Россией состоялся обмен мнениями о перспективах развития связей в правовой сфере

Сегодня, 18:20

Джанни Инфантино разместил публикацию в связи со встречей с президентом Ильхамом Алиевым

Сегодня, 18:11

Ливни в Сакарье: подтоплены дома и дороги, занятия приостановлены в 12 школах

Сегодня, 18:07

«Выброси, разбей, но никому не отдавай»: что происходит с просроченными продуктами в Азербайджане?

Сегодня, 17:50

В Баку мужчина задушил свою жену из-за желания развестись

Сегодня, 17:46

В Ташкенте отметят 110-летие Насибы Зейналовой

Сегодня, 17:38

45-летний Алонсо решил остаться в Формуле-1

Сегодня, 17:31

OpenAI отказалась от запуска новой модели ИИ

Сегодня, 17:20

До 33°C и интенсивные ливни: Представлен прогноз погоды на октябрь в Азербайджане

Сегодня, 17:18

Домашний кот сорвал попытку ограбления в Стамбуле - ВИДЕО

Сегодня, 17:13

Иран пообещал награду женщинам за пленение военных США

Сегодня, 17:10

В ЕС ожидают отказа Трампа от запрета на экспорт дизеля

Сегодня, 17:06

Апология лжи: Christian Solidarity International превращает провокацию в правозащиту

Сегодня, 17:06

Военный самолет потерпел крушение в Амурской области: есть погибшие

Сегодня, 17:05

Юрия Дудя заочно арестовали в Москве 

Сегодня, 16:42

Глава МИД Сирии встретился с Каей Каллас

Сегодня, 16:39

Netflix представил трейлер документального сериала о Мэттью Перри - ВИДЕО

Сегодня, 16:37

В Баку мужчина по ошибке выпил уксусную кислоту и умер

Сегодня, 16:35

Пашинян рассказал, когда Армения примет решение по строительству новой АЭС

Сегодня, 16:25
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя иСегодня, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55