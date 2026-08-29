«Талибан» заявил о стремлении нормализовать дипломатические отношения с США

Движение «Талибан» заявило о своем стремлении нормализовать дипломатические отношения с США и приветствовало бы возвращение американского посольства в Кабул.

Как сообщает телеканал Al Hadath, представители движения призвали Вашингтон изменить свою «воинственную политику». В «Талибане» отметили, что улучшению двусторонних отношений также способствовало бы размораживание США афганских активов.

Вашингтон по-прежнему отказывается признавать правительство «Талибана», несмотря на то, что с момента смены власти в Афганистане прошло пять лет.