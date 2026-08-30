Александр Стубб: Китай заверил Финляндию, что не допустит ядерного удара РФ по Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И заверил Хельсинки, что Пекин не допустит ядерного удара России по Украине.

Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью немецкому изданию Bild. По словам финского лидера, он обсудил этот вопрос с руководителем китайской дипломатии во время визита последнего в Хельсинки в июле. Стубб назвал позицию Пекина эффективным фактором сдерживания.

Глава государства также отметил, что считает маловероятным нападение России на НАТО. Он подчеркнул, что альянс обладает сильнейшим в мире потенциалом сдерживания, однако призвал продолжать подготовку к возможным рискам.