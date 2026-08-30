В горах Шеки спасли туристку из Нидерландов после нападения собак - ВИДЕО

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана эвакуировала гражданку Нидерландов, получившую тяжелые травмы при нападении собак в Шекинском районе.

Утром 29 августа Крамер Анне Хестлер (1979 года рождения) отправилась в пеший поход. В высокогорном селе Баш Зяйзид на нее напали собаки, нанеся глубокие открытые раны головы и тела.

Пограничный отряд "Шеки" организовал спасательную миссию с привлечением медицинского персонала. Эвакуация проходила в темное время суток на высоте около 2 000 метров над уровнем моря в условиях сложного рельефа.

Группа прибыла на вертолете и оказала пострадавшей первую помощь. После этого иностранку оперативно доставили в Шекинскую центральную районную больницу, где ей провели экстренную операцию.