Ким Чен Ын сменил министра обороны КНДР

Министр обороны КНДР Но Гван Чхор снят с занимаемой должности и назначен первым заместителем заведующего отделом оборонной промышленности ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

Как сообщает ЦТАК со ссылкой на решения второго заседания Центрального военного комитета ТПК девятого созыва под руководством Ким Чен Ына, Но Гван Чхор также отозван из центрального руководящего органа партии. Новым министром обороны КНДР назначен начальник Главного политического управления Корейской народной армии Ким Сон Ги.

Заседание партийного органа, на котором были приняты кадровые решения, состоялось 29 августа в Пхеньяне.