Российские войска готовят наступление под Лиманом, несмотря на контратаки ВСУ

Российские войска сосредотачивают личный состав и технику на Славянском направлении и, вероятно, готовятся к более активным наступательным операциям.

Об этом говорится в очередном аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW). По данным экспертов, 28 и 29 августа российские силы продолжали атаки на Славянском, Купянском, Боровском и Константиновском направлениях, однако подтвержденных успехов не добились. Более того, продвижение войск РФ в районах Константиновки и Дружковки было остановлено контратаками украинской стороны.

Одновременно с этим ВСУ ведут активные контратакующие действия на нескольких участках фронта. Геолокационные кадры от 28 и 29 августа подтверждают продвижение украинских сил в районе Дорожного к юго-востоку от Доброполья, а также присутствие ВСУ к западу и югу от Нового Донбасса.

Аналитики ISW также поставили под сомнение заявления Министерства обороны РФ. В частности, данные института не подтверждают заявления российской стороны о захвате сел Храповщина и Новая Сечь в Сумской области, а также Новоандреевки в Донецкой области.