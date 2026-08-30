В Стамбуле пройдет первая встреча «Мекканского альянса» Турции, Пакистана и Саудовской Аравии

Завтра в Стамбуле состоится первая встреча «Мекканского альянса», в который входят Турция, Пакистан и Саудовская Аравия.

В мероприятии примут участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд. Встреча станет первым заседанием Стратегического политического и оборонного комитета, создаваемого для определения стратегических направлений деятельности в рамках «Мекканского соглашения о совместной обороне».

Участники обсудят вопросы международной безопасности, развитие оборонного потенциала, совместимость вооруженных сил трех государств и углубление сотрудничества в сфере ОПК, включая совместные проекты и научные исследования. Кроме того, планируется усилить борьбу с терроризмом, определить рамки работы координирующего Секретариата и подготовить дорожную карту дальнейших шагов. В турецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что данное соглашение открывает возможности для укрепления безопасности и стабильности в регионе через сотрудничество и приоритет мира вместо конфронтации.