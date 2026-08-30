Российские войска продолжают атаковать Киев беспилотниками - ФОТО

ВС РФ продолжают атаковать дронами населенные пункты на севере Киевской области Украины.

Об этом сообщает сотрудник восточноевропейского бюро Report, который побывал на месте атак в украинских селах Мила и Дмитровка.

Число погибших в двух селах за последние три дня приблизилось к 40. Глава сельской общины Дмитровки Тарас Дидич также погиб в результате атак.

Глава Киевской области Тимур Ткаченко в комментарии Report сообщил, что большое количество домов получили повреждения: "Мы сейчас находимся в селе Мила, здесь число погибших составляет 38 человек. Много раненых. Многим оказана помощь. Мы эвакуировали отсюда более 380 человек. Многие люди самостоятельно покинули эти места. Также могу сказать, что всем им оказывается необходимая помощь. С ними работают психологи, социальные службы, организован специальный штаб".

По его словам, необходимо осознавать масштаб ущерба: "Более 200 жилых домов и 14 площадок получили повреждения. Что касается динамики обстрелов, могу сказать, что российские войска продолжают атаковать Киевскую область. В последние дни атакам подвергались Бориспольский, Броварской, Бучанский районы. Атаки продолжаются, и наблюдается очень интенсивная динамика".

Напомним, что ранее три участника ежегодного марафонского забега в Харьковской области, посвященного памяти павших украинских военнослужащих, погибли в результате атаки ВС РФ.