Ураган «Карина» усилился до первой категории в Тихом океане

Тропический шторм «Карина» усилился до урагана первой категории в Тихом океане. Синоптики прогнозируют его дальнейшее усиление в ближайшие дни.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные Национального центра по наблюдению за ураганами США.

По данным центра, максимальная скорость устойчивого ветра достигла 130 км/ч, что соответствует первой категории по шкале ураганов. Ураганом крупной категории считается циклон третьей категории и выше.

В настоящее время эпицентр «Карины» находится примерно в 1325 км к юго-западу от южной оконечности полуострова Нижняя Калифорния в Мексике. Ураган движется на северо-запад со скоростью 24 км/ч.

По данным синоптиков, циклон находится далеко от суши и не представляет прямой угрозы для побережья. Вместе с тем вызванные им волны могут привести к усилению прибойных и разрывных течений вдоль берегов юго-западной Мексики и полуострова Нижняя Калифорния.