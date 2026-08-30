В Ормузском проливе нефтяной танкер подвергся атаке.

Как передает 1news.az со ссылкой на ISNA, об этом сообщил Центр морских торговых операций ВМС Великобритании (UKMTO).

Отмечается, что нефтяной танкер подвергся воздушной атаке, следуя через Ормузский пролив в направлении Персидского залива.

Кто осуществил нападение, не сообщается.

Ранее в заявлении ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) отмечалось, что заявления американских официальных лиц об открытом Ормузском проливе не соответствуют действительности.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив открыт.