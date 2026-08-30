 Американцы планируют свои отпуска под выход игры GTA VI | 1news.az | Новости
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Американцы планируют свои отпуска под выход игры GTA VI

First News Media23:40 - 30 / 08 / 2026
Американцы планируют свои отпуска под выход игры GTA VI

Американцы копят дни оплачиваемого отпуска, чтобы использовать их после выхода видеоигры Grand Theft Auto VI.

Как передает 1news.az, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам издания, менеджерам нужно приготовиться к «рабочему блэкауту». С момента выхода прошлой игры из серии GTA прошло 13 лет, и в честь появления новой части 19 ноября геймеры решили устроить для себя «неофициальный праздник», пишет WSJ. Один из собеседников газеты рассказал, что ради игры планирует не только взять отпуск, но и заранее приготовить еду на несколько дней.

Как писал ранее журнал Variety, пехотная дивизия армии США, базирующаяся в Форт-Стюарте в штате Джорджия, предлагает военным после продления контракта минимум на два года четыре дня отпуска для игры в GTA VI. Подполковник Энджел Томко рассказала WSJ, что на этот момент 44 из 130 военнослужащих из инженерного батальона продлили контракты благодаря предложению с выходными.

Пятая часть серии GTA вышла 12 лет назад и является второй самой продаваемой видеоигрой в мире (более 185 млн копий) после Minecraft (более 300 млн).

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