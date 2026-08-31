Иранский КСИР нанес ответный удар по базам США в Иордании

Корпус стражей исламской революции /КСИР/ Ирана заявил в понедельник, что нанес комбинированный ракетный и беспилотный удар по авиабазам США в Иордании в ответ на американо-израильские авиаудары по иранскому острову Ларак в воскресенье.

Иранские военные нанесли удары по инфраструктуре технического обслуживания и местам дислокации истребителей на базах короля Хусейна и Аль-Азрак в Иордании, причинив серьезный ущерб. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР.