«Азеришыг» предупреждает: временные ограничения в Ясамальском районе

В понедельник, 31 августа, в Ясамальском районе Баку будут проведены ремонтные работы на трансформаторной подстанции в целях удовлетворения растущего спроса и повышения качества электроснабжения.

Об этом сообщили в ОАО «Азеришыг».

Согласно информации, в связи с этим с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Айны Султановой, Хагана Дадашева, Хыдыра Мустафаева, Мирали Сеидова, Мирзы Джаббара Мамедзаде, Наримана Нариманова, Васифа Алиева, Захида Халилова, Заура Керимова, а также на части проспекта Метбуат.

После завершения работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией.