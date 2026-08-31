Трагедия в Турции: два человека погибли и 10 пострадали при пожаре в спорткомплексе

В результате пожара в одном из спортивных залов турецкого города Батман погибли два человека, еще 10 получили травмы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Как передает 1news.az со ссылкой на TRT Haber, причины пожара в частном спортивном зале, расположенном в районе Гюльтепе, пока неизвестны.

12 человек, пострадавших от дыма, были доставлены машинами скорой помощи в больницы города. Двое из них, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончались в больнице.