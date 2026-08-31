США планируют еженедельно вводить санкции для давления на Иран

Вашингтонская администрация намерена с целью усиления давления на Тегеран каждую неделю вводить новые санкции в отношении различных структур за связи с Ираном.

Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью агентству Reuters.

"Вы увидите, что с каждой неделей их будет гораздо больше", — отметил он, имея в виду такие рестрикции со стороны США. "Мы начинаем с банков и говорим им, что недопустимо хранить иранские деньги и помогать режиму", — уточнил министр.

Бессент добавил, что на предстоящей встрече министров финансов стран Группы двадцати, которая пройдет с 31 августа по 1 сентября в Эшвилле (штат Северная Каролина), предупредит представителей других государств о возможности введения санкций за связи с Ираном.