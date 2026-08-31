Трамп опубликовал ИИ-видео с ударами по острову Харк - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп разместил в Truth Social сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ) видео с нанесением ударов по иранскому острову Харк.

"Остров Харк разносят на кусочки!!!" - написал американский лидер. На одном из опубликованных им коротких роликов наносятся ракетные удары по строениям на побережье, на втором - они горят и взрываются. Трамп не пояснил, почему опубликовал видео. Американские военные 30 августа не сообщали об ударах по этому острову.

Остров Харк расположен в Персидском заливе и является крупнейшим нефтяным экспортным терминалом Ирана. Трамп в прошлом не исключал, что США могут попытаться захватить этот остров.