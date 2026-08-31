Число жертв стихийного бедствия в Непале достигло 903 человек
Жертвами наводнения, произошедшего на прошлой неделе в северных районах Непала, стали более 900 человек.
Об этом сообщило национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны.
"Найдено 903 тела погибших", - отмечается в отчете ведомства. Спасены 10 461 человек.
Почти 4,2 тыс. человек числятся пропавшими, в том числе 592 иностранца. По меньшей мере 933 работника гидроэнергетических объектов могли быть заблокированы в тоннелях.
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