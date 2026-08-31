Meta заблокировала российскую сеть влияния перед парламентскими выборами в Армении

Компания Meta сообщила о выявлении сети скрытого влияния, связанной с российской некоммерческой организацией ANO Dialog, которая в преддверии парламентских выборов в Армении в июне 2026 года пыталась увеличить поддержку партии «Сильная Армения» и российско-армянского миллиардера Самвела Карапетяна.

Согласно отчету Meta об угрозах за вторую половину 2026 года, компания заблокировала связанные с этой операцией 25 аккаунтов и 13 страниц в Facebook, а также 13 аккаунтов в Instagram. За страницами сети следили около 9,6 тыс. пользователей Facebook, за аккаунтами в Instagram — около 10,4 тыс.

«Сеть была нацелена на парламентские выборы в Армении в июне 2026 года, пытаясь увеличить поддержку партии "Сильная Армения" и российско-армянского миллиардера Самвела Карапетяна», — говорится в отчете.

По данным Meta, кампания была ориентирована не только на аудиторию внутри Армении, но и на армянскую диаспору в Германии, Франции и США. Сеть действовала одновременно в Facebook, Instagram, TikTok и YouTube, распространяла публикации реальных СМИ и создавала собственные медиабренды, в частности Ar Media.

Для распространения материалов использовались также созданные искусственным интеллектом видеоролики с «говорящими головами».

Meta связывает операцию с ANO Dialog — организацией, которую компания относит к структурам, связанным с российскими государственными институтами.

Ранее американские власти связывали ее с операциями типа Doppelganger и структурами, действовавшими под фактическим руководством замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Источник: Баграмян 26