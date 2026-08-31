 Meta заблокировала российскую сеть влияния перед парламентскими выборами в Армении | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Meta заблокировала российскую сеть влияния перед парламентскими выборами в Армении

First News Media09:35 - Сегодня
Meta заблокировала российскую сеть влияния перед парламентскими выборами в Армении

Компания Meta сообщила о выявлении сети скрытого влияния, связанной с российской некоммерческой организацией ANO Dialog, которая в преддверии парламентских выборов в Армении в июне 2026 года пыталась увеличить поддержку партии «Сильная Армения» и российско-армянского миллиардера Самвела Карапетяна.

Согласно отчету Meta об угрозах за вторую половину 2026 года, компания заблокировала связанные с этой операцией 25 аккаунтов и 13 страниц в Facebook, а также 13 аккаунтов в Instagram. За страницами сети следили около 9,6 тыс. пользователей Facebook, за аккаунтами в Instagram — около 10,4 тыс.

«Сеть была нацелена на парламентские выборы в Армении в июне 2026 года, пытаясь увеличить поддержку партии "Сильная Армения" и российско-армянского миллиардера Самвела Карапетяна», — говорится в отчете.

По данным Meta, кампания была ориентирована не только на аудиторию внутри Армении, но и на армянскую диаспору в Германии, Франции и США. Сеть действовала одновременно в Facebook, Instagram, TikTok и YouTube, распространяла публикации реальных СМИ и создавала собственные медиабренды, в частности Ar Media.

Для распространения материалов использовались также созданные искусственным интеллектом видеоролики с «говорящими головами».

Meta связывает операцию с ANO Dialog — организацией, которую компания относит к структурам, связанным с российскими государственными институтами.

Ранее американские власти связывали ее с операциями типа Doppelganger и структурами, действовавшими под фактическим руководством замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Источник: Баграмян 26

Поделиться:
155

Актуально

Общество

На каких улицах Баку 31 августа наблюдаются транспортные заторы? - СПИСОК

Общество

«Азеришыг» предупреждает: временные ограничения в Ясамальском районе

В мире

В ТРСК продолжаются поиски 19 пассажиров затонувшего судна - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Общество

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили выставку и автопробег классических ...

В мире

Meta заблокировала российскую сеть влияния перед парламентскими выборами в Армении

В Иране назвали США единственным фактором нестабильности в Ормузском проливе

Число жертв стихийного бедствия в Непале достигло 903 человек

Трамп опубликовал ИИ-видео с ударами по острову Харк - ВИДЕО

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

В суд Армении направлены ходатайства об аресте шести фигурантов дела Кочаряна - ОБНОВЛЕНО

Искусственный интеллект спас жизнь: ChatGPT разоблачил план убийства и обратился к правоохранителям

Посла Украины вызвали в МИД Турции после атаки на судно с азербайджанским экипажем

В Непале число погибших из-за наводнения возросло до 389 - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Стартует повторная сертификация учителей: зарплаты будут повышены

Сегодня, 09:53

Долли Партон стала самым прослушиваемым артистом в мире - ВИДЕО

Сегодня, 09:45

Meta заблокировала российскую сеть влияния перед парламентскими выборами в Армении

Сегодня, 09:35

В Иране назвали США единственным фактором нестабильности в Ормузском проливе

Сегодня, 09:15

Число жертв стихийного бедствия в Непале достигло 903 человек

Сегодня, 09:06

Трамп опубликовал ИИ-видео с ударами по острову Харк - ВИДЕО

Сегодня, 08:57

США планируют еженедельно вводить санкции для давления на Иран

Сегодня, 08:50

Трагедия в Турции: два человека погибли и 10 пострадали при пожаре в спорткомплексе

Сегодня, 08:40

На каких улицах Баку 31 августа наблюдаются транспортные заторы? - СПИСОК

Сегодня, 08:33

Пашинян отправился в Кыргызстан

Сегодня, 08:30

Иран не ищет войны, но не оставит агрессию без ответа — заявление Пезешкиана

Сегодня, 08:25

«Азеришыг» предупреждает: временные ограничения в Ясамальском районе

Сегодня, 08:20

Платини призвал президента ФИФА Инфантино уйти в отставку

Сегодня, 08:13

Иранский КСИР нанес ответный удар по базам США в Иордании

Сегодня, 08:10

В США заявили, что атаками на Иран боролись с установкой мин в Ормузском проливе

Сегодня, 08:05

Массовое отравление на свадьбе в Турции: более 100 человек попали в больницы

Сегодня, 08:00

США нанесли удар по иранскому острову Ларк

Сегодня, 00:10

В Гяндже произошел пожар в двухэтажном жилом доме - ВИДЕО

Сегодня, 00:00

Министр обороны Азербайджана находится с рабочим визитом в Турции - ФОТО

30 / 08 / 2026, 23:53

Американцы планируют свои отпуска под выход игры GTA VI

30 / 08 / 2026, 23:40
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10