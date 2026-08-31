КНР и Кыргызстан подписали договор о вечном добрососедстве
Китай и Кыргызстан подписали двусторонний договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, совместную декларацию о развитии всеобъемлющего стратегического партнерства.
Об этом сообщают кыргызские медиа.
Документы подписали председатель КНР Си Цзиньпин и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Жапаров отметил, что сотрудничество между двумя странами вступило в золотой период развития.
"Китай - наш добрый сосед, близкий друг и проверенный временем надежный партнер. Подписываемый сегодня договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве создает крепкую основу для дальнейшего высококачественного развития всеобъемлющего стратегического партнерства", - сказал Жапаров.
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