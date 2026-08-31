КНР и Кыргызстан подписали договор о вечном добрососедстве

Китай и Кыргызстан подписали двусторонний договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, совместную декларацию о развитии всеобъемлющего стратегического партнерства.

Об этом сообщают кыргызские медиа.

Документы подписали председатель КНР Си Цзиньпин и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Жапаров отметил, что сотрудничество между двумя странами вступило в золотой период развития.

"Китай - наш добрый сосед, близкий друг и проверенный временем надежный партнер. Подписываемый сегодня договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве создает крепкую основу для дальнейшего высококачественного развития всеобъемлющего стратегического партнерства", - сказал Жапаров.