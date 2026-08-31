В Ормузском проливе супертанкер подорвался на минах

Супертанкер подорвался на минах, пытаясь воспользоваться "незаконным маршрутом" в южной части Ормузского пролива.

Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на заявление Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как указывается в заявлении КСИР, судно подорвалось на двух минах. Инцидент произошел несколько часов назад, уточняется в сообщении.

"ВМС КСИР вновь предупреждают, что нарушающие нормы безопасного прохода через Ормузский пролив суда ждет именно такая судьба. Соблюдение озвученных ВМС КСИР правил прохождения пролива и навигации в нем обязательно", - цитирует агентство заявление ВМС КСИР.

В сообщении не приводятся какие-либо детали о владельцах судна, а также не уточняется, было ли оно загружено и в какую страну могло направляться.