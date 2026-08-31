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Олжас Бектенов остался на посту премьер-министра Казахстана

First News Media10:58 - Сегодня
Олжас Бектенов остался на посту премьер-министра Казахстана

Указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Олжас Бектенов назначен Премьер-министром Казахстана.

Об этом говорится в информации пресс-службы президента.

Ранее сообщалось, что его кандидатуру на должность премьер-министра поддержали 137 депутатов Курултая.

Бектенов сохранил пост, который занимает с февраля 2024 года.

В 2017–2018 годах Бектенов занимал должность заместителя акима Акмолинской области.

В 2018–2019 годах был заместителем председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

В 2019–2022 годах занимал должность первого заместителя председателя Агентства по противодействию коррупции.

С февраля 2022 года по апрель 2023 года Бектенов возглавлял Агентство по противодействию коррупции.

3 апреля 2023 года указом Главы государства он был назначен Руководителем Администрации Президента.

6 февраля 2024 года Бектенов был назначен Премьер-министром Казахстана.

Напомним, что республиканский референдум по принятию новой Конституции Казахстана состоялся 15 марта 2026 года. Новая Конституция официально вступила в силу 1 июля 2026 года.

В рамках новой конституционной модели предусмотрена должность вице-президента, а также создан Қазақстан Халық Кеңесі (Народный Совет Казахстана) — высший конституционный консультативный орган, представляющий интересы народа Казахстана. Двухпалатный парламент, состоявший из Мажилиса и Сената, был преобразован в однопалатный Курултай.

Выборы в Курултай состоялись в Казахстане 23 августа 2026 года. По данным Центральной избирательной комиссии, общее число зарегистрированных избирателей составило 12 623 289 человек. В выборах приняли участие 9 351 539 человек, или 74,08% зарегистрированных избирателей.

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