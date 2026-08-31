Ильхам Алиев поздравил президента Тринидада и Тобаго

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Тринидад и Тобаго Кристин Карле Кангалу по случаю национального праздника страны — Дня независимости.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В своем обращении глава государства отметил:

«Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Республики Тринидад и Тобаго — Дня независимости — и передаю самые наилучшие пожелания.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Тринидадом и Тобаго в соответствии с интересами наших народов будут и впредь развиваться в духе дружбы и сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в работе, а Вашему народу — постоянного мира и процветания».