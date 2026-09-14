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Ильхам Алиев принял советника по национальной безопасности ОАЭ

First News Media18:30 - Сегодня
Ильхам Алиев принял советника по национальной безопасности ОАЭ

14 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял советника по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), заместителя правителя Эмирата Абу-Даби шейха Тахнуна бен Заида Аль Нахайяна.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте главы государства.

Гость прежде всего передал главе нашего государства приветствия Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

В ходе беседы было отмечено успешное развитие отношений стратегического партнерства между нашими странами, выражено удовлетворение расширением двустороннего сотрудничества по различным направлениям.

Подчеркнута важная роль личных дружеских связей президентов Азербайджана и ОАЭ, взаимных визитов и встреч глав государств в укреплении отношений.

Было затронуто значение визита большой делегации из Объединенных Арабских Эмиратов в нашу страну с точки зрения обсуждения вопросов сотрудничества.

Затем с участием Президента Ильхама Алиева и советника по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов шейха Тахнуна бен Заида Аль Нахайяна состоялась церемония подписания документов.

На церемонии были подписаны следующие документы: «Соглашение о сотрудничестве между компанией Abu Dhabi Future Energy Company - Masdar и AGEC с целью разработки проектов в области возобновляемой энергетики в Азербайджане», «Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Азербайджанским инвестиционным холдингом и L’IMAD HOLDING COMPANY PJSC», «Соглашение между Закрытым акционерным обществом AzerGold и Terra Mining Ltd о совместной оценке и разведке минерально-сырьевого потенциала и рудных участков на территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики», «Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджанской Республики и GROUP 42 Holding Ltd по сотрудничеству в развитии инфраструктуры центров обработки данных, высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта в Азербайджанской Республике», «Договор акционеров между Министерством экономики Азербайджанской Республики (выступающим от имени Азербайджанской Республики) и XRG SGC LIMITED в связи с Закрытым акционерным обществом «Южный газовый коридор», а также «Утверждение завершения финансового закрытия по проекту Нефтчалинской солнечной фотоэлектрической электростанции мощностью 315 МВт между Министерством энергетики, SOCAR и Masdar».

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