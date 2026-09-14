«Премию Заида за человеческое братство» в $500 тысяч Ильхам Алиев направит в Фонд возрождения Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение направить все денежные средства, полагающиеся ему в рамках премии «За человеческое братство имени Зайеда», в Фонд возрождения Карабаха.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, сумма премии составляет 500 тысяч долларов США.

14 сентября генеральный секретарь Совета мусульманских старейшин Мухаммед Абдельсалам во время встречи с Ильхамом Алиевым передал главе государства сертификат премии «За человеческое братство имени Зайеда».

Президент Азербайджана был удостоен этой награды за усилия, предпринятые для достижения мира между Азербайджаном и Арменией.

Согласно условиям премии, Ильхаму Алиеву полагается денежное вознаграждение в размере 500 тысяч долларов.

Глава государства принял решение перечислить всю сумму в Фонд возрождения Карабаха.