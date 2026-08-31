Анджелина Джоли вновь посетила Украину - ФОТО

Американская актриса и посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли вновь приехала в Украину.

Это стало ее третьим визитом в страну с начала военных действий, сообщает The New Voice of Ukraine.

Отмечается, что очевидцы и местные СМИ 31 августа сообщили о появлении А. Джоли сразу в нескольких украинских городах - Тернополе, Львове, Кременчуге и Харькове.

В частности, один из ресторанов в Тернополе 30 августа опубликовал кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлена женщина, внешне очень похожая на голливудскую актрису.

«Анджелина Джоли попробовала блюда, воплощающие настоящий вкус Украины: традиции, гостеприимство и любовь к нашей кухне», - говорится в сообщении заведения.

О появлении А. Джоли во Львове также сообщили несколько Telegram-каналов. Кроме того, очевидцы рассказали, что видели актрису в одном из торговых центров Кременчуга.

Позже волонтер и бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил о появлении Джоли в Харькове.

По состоянию на утро 31 августа украинские муниципальные власти и представители актрисы официально не подтвердили информацию о ее визите.

Впервые Джоли приехала в Украину в 2022 году. Тогда она посетила Львов, где встретилась с детьми, пострадавшими в результате российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска, а также пообщалась с вынужденными переселенцами на центральном железнодорожном вокзале города. А в ноябре 2025 года актриса посетила Херсон и Николаев.