5 пилотов, оставивших след в истории Гран-при Азербайджана - ФОТО

С 2016 года Гран-при Азербайджана по Формуле 1 дарит пилотам F1 и болельщикам немало захватывающих моментов. За эти годы у каждого из гонщиков, вписавших своё имя в историю Гран-при Азербайджана, сложилась своя история, связанная с Баку.

Победитель первой гонки Нико Росберг, Макс Ферстаппен, дважды побеждавший в Баку, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, рекордсмен по количеству поул-позиций Шарль Леклер и Серхио Перес, пять раз поднимавшийся на подиум, — в числе пилотов, оставивших особенно заметный след в истории этой гонки.

В преддверии 10-го Гран-при Азербайджана вспомним самые яркие моменты и результаты этих пяти пилотов на Бакинской городской трассе.

Нико Росберг - первый победитель Формулы 1 в Баку

Чемпион мира Формулы 1 Нико Росберг занимает особое место в истории Гран-при Азербайджана. Именно этот немецкий пилот стал победителем первой гонки Формулы 1, состоявшейся в нашей столице в 2016 году. В тот уик-энд Росберг завоевал поул-позицию, лидировал на протяжении всей гонки, показал лучшее время круга и первым пересёк финишную черту, во второй раз в карьере оформив «Большой шлем».

Нико Росберг дебютировал в Формуле 1 в 2006 году на Гран-при Бахрейна. С 2006 по 2009 год он выступал за «Williams», а с 2010 по 2016 год — за «Mercedes». Нико также является сыном Кеке Росберга, чемпиона мира Формулы 1 1982 года.

После исторической победы в Баку Росберг завершил сезон 2016 года вторым местом на Гран-при Абу-Даби, опередив Льюиса Хэмилтона в общем зачёте всего на 5 очков и впервые в карьере став чемпионом мира Формулы 1. Всего через пять дней после завоевания чемпионского титула Росберг неожиданно объявил о завершении карьеры в Формуле 1.

Макс Ферстаппен - непростой путь к успеху в Баку

Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен одержал свою первую победу в Баку лишь с шестой попытки. Нидерландский пилот, выступающий на Бакинской городской трассе с 2016 года, впервые финишировал здесь первым в 2022 году. В 2025 году Ферстаппен одержал в Баку вторую победу, завоевав поул-позицию, показав лучший круг и лидируя на протяжении всей гонки, тем самым оформив «Большой шлем».

Выступления Ферстаппена в Баку запомнились и драматичными моментами. В 2018 году после столкновения с напарником по «Red Bull» Даниэлем Риккардо оба пилота были вынуждены прекратить борьбу. В 2021 году Ферстаппен, лидировавший в гонке, потерял шанс на победу всего за несколько кругов до финиша из-за прокола шины и не смог завершить гонку.

Ферстаппен дебютировал в Формуле 1 в 2015 году на Гран-при Австралии. Уже в 2016 году, в возрасте 18 лет, он выиграл Гран-при Испании, став самым молодым победителем гонки в истории Формулы 1.

Льюис Хэмилтон - победа и драма на улицах Баку

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон одержал лишь одну победу в девяти гонках в Баку. Хотя ещё в 2017 году британец был очень близок к успеху: стартовав с поул-позиции, Хэмилтон лидировал и уверенно двигался к победе. Однако техническая проблема с его болидом вынудила его отправиться на пит-лейн, лишив возможной победы. Год спустя Хэмилтон всё же добился победы в Баку, став победителем Гран-при Азербайджана, а в 2019 году занял второе место и вновь поднялся на подиум.

Хэмилтон дебютировал в Формуле 1 в 2007 году и уже в своём первом сезоне уступил чемпионский титул всего на одно очко. За свою карьеру он завоевал семь чемпионских титулов.

История знаменитого номера 44 Хэмилтона берёт начало ещё в его картинговые годы. Когда в возрасте восьми лет он начал участвовать в гонках, то выбрал число «44», увидев его на регистрационном номере автомобиля своего отца. Впоследствии он сохранил этот номер и в Формуле 1.

Теперь же в Баку для него открывается новая страница. Сможет ли Льюис Хэмилтон вновь проявить себя на улицах Баку за рулём «Ferrari»?

Шарль Леклер - рекордсмен Гран-при Азербайджана по количеству поулов

Шарль Леклер - настоящий мастер поул-позиций на Бакинской городской трассе. Пилот «Ferrari» четыре года подряд - в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах - завоёвывал поул на Гран-при Азербайджана. Ни одному другому пилоту в истории Баку не удавалось повторить это достижение. При этом Леклер пока не смог одержать победу в Баку. Его лучший результат — второе место в 2024 году.

В 2018 году, когда Леклер дебютировал в Формуле 1, он занял 6-е место в Баку за рулём «Sauber». В 2019 году, уже в составе «Ferrari», он показал лучшее время круга - 1:43.009. Этот результат по сей день остаётся официальным рекордом круга Бакинской городской трассы.

В 2026 году главный вопрос остаётся прежним: сможет ли Шарль Леклер наконец завершить свою серию поулов в Баку победой?

Серхио Перес - «король Бакинской трассы»

Серхио Переса, известного в Формуле 1 как «Чеко», связывает с Гран-при Азербайджана особая история. Мексиканский пилот побеждал в Баку в 2021 и 2023 годах и пять раз поднимался на подиум. Перес - единственный пилот, завоевавший пять подиумов на Бакинской городской трассе, и именно эти результаты принесли ему неофициальное звание «короля Бакинской трассы».

Перес дебютировал в Формуле 1 в 2011 году в составе «Sauber». За свою карьеру он одержал 6 побед, две из которых пришлись именно на Баку. Гран-при Азербайджана — единственная гонка в Формуле 1, где он побеждал более одного раза.

В 2026 году «Чеко» возвращается в Баку уже в совершенно новом статусе. После годичного перерыва Перес возвращается в Формулу 1 и на этот раз будет бороться на одной из своих любимых трасс за рулём болида новой команды «Cadillac». Сможет ли «король Бакинской трассы» вновь удивить всех вместе со своей новой командой?

Юбилейная гонка - 10 лет

За 10 лет истории Гран-при Азербайджана Бакинская городская трасса стала ареной побед самых известных пилотов Формулы 1 и ярких событий. От первой победы Росберга и подиумов Хэмилтона до успехов Переса в Баку, рекордов Леклера и двух побед Ферстаппена - каждый из этих пилотов оставил свой след в истории гонки.

10-й юбилейный Гран-при, который состоится в 2026 году, добавит новую страницу в эту историю. На Бакинской городской трассе нас ждёт ещё один уик-энд Формулы 1, а гонка покажет, кому достанется следующий запоминающийся результат, победа или рекорд.