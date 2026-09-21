«Baku ID 2026»: в Баку завершился международный инновационный фестиваль - ФОТО

17-18 сентября в инновационном городке SABAH.city завершился один из ведущих инновационных фестивалей региона – “Baku ID 2026”.

В числе местных и международных спикеров двухдневной программы были руководитель Представительства Организации тюркских государств в Венгрии, посол Balázs Hendrich, генеральный секретарь Министерства образования и профессиональной подготовки Революционного правительства Занзибара Khamis Said Abdalla, сооснователь и генеральный директор венчурного фонда MEVP Walid Mansour, сооснователь и партнер “Founder One” Sina Afra, управляющий директор “Astana Hub” Tanat Uskembayev, а также управляющий партнер и сооснователь “Ukraine Phoenix Tech Fund” Dominique Piotet.

Местную экосистему представляли исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции Fariz Jafarov, руководитель департамента развития инновационной экосистемы Агентства инноваций и цифрового развития Taleh Karimli, начальник отдела политики здравоохранения Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики Ramik Guliyev, руководитель департамента стратегического управления и инноваций SOCAR Teymur Aliyev и другие спикеры.

“Baku ID 2026” также стал площадкой для проведения Азербайджанского регионального финала международного стартап-конкурса “Startup World Cup”. Региональный финал глобального конкурса, созданного “Pegasus Tech Ventures”, был организован SABAH.angels при официальном партнерстве Turkish Airlines в сфере путешествий.

В рамках конкурса поступило 160 заявок из 20 стран, а отбор проводился международным жюри. В финале 10 стартапов представили свои проекты инвесторам и экспертам. Победителем конкурса стал стартап 4sell.ai, основанный предпринимателями из Казахстана. Команда получила право принять участие в “Startup World Cup Grand Finale”, который состоится 6 ноября в Сан-Франциско. Этот результат вновь продемонстрировал роль “Baku ID” как платформы, создающей мосты между инновационными экосистемами стран региона.

Церемония NEXUS Awards, состоявшаяся во второй день фестиваля, стала одним из ключевых событий программы. В рамках премии, которая отмечает перспективные стартапы, инвесторов и других участников инновационной экосистемы региона, в этом году за победу в 15 категориях боролись 80 стартапов, а в ходе открытого голосования было собрано более 100 тысяч голосов. Всего были объявлены 12 стартапов-победителей.

Среди победителей — “Forg3t Protocol” в категории “AI Startup of the Year”, “Ayan Capital” и “Paypercut” в категории “FinTech Startup of the Year”, “Wellbees” в категории “Health and Wellness Startup of the Year”, “Jusoor Labs” в категории “EdTech Startup of the Year” и “Fuelin” в категории “Mobility & Logistics Startup of the Year”. “Middle East Venture Partners” (MEVP) был признан “Venture Capital Fund of the Year”, а Sina Afra удостоен специальной награды “Special Recognition Award”.

В рамках мероприятия также был подписан меморандум о сотрудничестве между SABAH.HUB, SABAH.fund и турецкой платформой “AI Startup Factory”. Меморандум предусматривает поддержку развития стартапов и расширение инвестиционного сотрудничества.

Проведение Азербайджанского регионального финала “Startup World Cup”, результаты “NEXUS Awards” и подписанный меморандум о сотрудничестве вновь продемонстрировали значимость “Baku ID 2026” как платформы, способствующей развитию региональных стартап-связей и инвестиционного сотрудничества.

Отметим, что стратегическими партнерами “Baku ID 2026” выступили Министерство науки и образования Азербайджанской Республики, PAŞA Holding, SOCAR и Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SİM), действующий при Министерстве экономики Азербайджанской Республики. Основными партнерами фестиваля стали Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) и компания “TIMES”.

Подробная информация о фестивале доступна на сайте bakuid.com и официальных страницах “Baku ID” в социальных сетях.