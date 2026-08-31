Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан - ФОТО

Президент Ильхам Алиев 31 августа прибыл с рабочим визитом в Кыргызскую Республику для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В международном аэропорту «Манас» в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встретил председатель Кабинета министров Кыргызстана — руководитель Администрации президента Адылбек Касымалиев.