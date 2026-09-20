Трамп поручил переоборудовать триумфальную арку в военный комплекс

Президент США Дональд Трамп дал согласие на переоборудование триумфальной арки, строительство которой планируется в Вашингтоне, в передовой военный комплекс.

"Я согласился переоборудовать величественную триумфальную арку <...> в военный комплекс <...> высшего класса, предназначенный для размещения, хранения и оперативного использования большого количества дронов, снайперов <...>, хранения больших запасов снайперских боеприпасов", - написал он в Truth Social. Трамп подчеркнул, что пошел на такое решение "по просьбе Вооруженных сил США и в целях обеспечения национальной безопасности", назвав планируемое сооружение "самой грандиозной аркой в мире".

Ранее американская администрация заявляла о планах возвести в Вашингтоне недалеко от Арлингтонского национального кладбища триумфальную арку высотой 76 м в связи с 250-й годовщиной подписания Декларации независимости США. Позже министр внутренних дел Дуглас Бергам сообщил, что строительство объекта планируется начать в течение двух недель. По его мнению, арка станет "одним из величайших произведений американской архитектуры".