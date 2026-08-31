Средняя пенсия в Азербайджане выросла до 594 манатов

Согласно официальным статистическим данным, в первом полугодии 2026 года средний размер пенсии в Азербайджане увеличился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 594 манатов.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший, что эта сумма составляет 51% от средней месячной заработной платы.

«За указанный период средний размер пенсии по возрасту вырос на 10,2%, по инвалидности - на 10,5%, а в связи с потерей кормильца - на 10,3%. Рост среднего размера пенсий в основном связан с индексацией всех видов трудовых пенсий, проведенной в январе текущего года. Так, с начала 2026 года пенсии в Азербайджане были проиндексированы и увеличены на 9,3%, что отразилось на их среднем размере» - отмечает депутат.

По словам В.Байрамова, согласно закону «О трудовых пенсиях», очередная индексация и повышение всех видов трудовых пенсий состоятся в январе следующего года: «При этом пенсии будут увеличены в соответствии с официальным показателем роста средней месячной заработной платы за 2026 год. Повышение пенсий охватывает 1 млн 100 тыс. граждан Азербайджана».