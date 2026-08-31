С 1 сентября на этом маршруте появятся новые автобусы

Все автобусы регулярного маршрута №199, соединяющего улицу Немата Гулиева в Наримановском районе столицы (Научно-исследовательский институт медицинской реабилитации) с городом Хырдалан (Бакинский инженерный университет), будут заменены.

С 1 сентября в целях повышения качества пассажирских перевозок эксплуатируемые на маршруте автобусы с дизельными двигателями будут заменены на автобусы марки Iveco, оснащенные технологией CNG (компримированный природный газ), сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

Оплата проезда в автобусах осуществляется в безналичной форме - cтоимость проезда составляет 0,65 маната.