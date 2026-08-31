На Кипре назвали предварительную причину крушения катамарана

Экипаж пассажирского судна FiloJet, которое затонуло 30 августа у северного побережья Кипра, называет причиной крушения тот факт, что у катамарана отвалилась носовая часть.

Об этом информировал новостной портал "Кыбрыз постасы".

В сообщении сказано, что "первоначальные показания экипажа указывают на то, что отломилась передняя часть судна". По какой причине это могло произойти, издание не уточняет.

Портал также сообщает, что экипаж катамарана из восьми человек в лице капитана, второго капитана, главного инженера, второго инженера и еще четырех членов бортовой команды, а также главный акционер компании, которой принадлежит судно, предстали рано утром в понедельник перед Киренийским окружным судом, где им должны быть предъявлены обвинения в "причинении смерти по неосторожности". Однако суд принял решение отложить заседание до 11:30 утра, потребовав явки всех 16 обвиняемых, то есть вдобавок к этим девяти фигурантам привести в зал заседаний оставшихся семь человек из числа должностных лиц и портового персонала.

Ранее в понедельник министр общественных работ и транспорта непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы заявил, выступая в эфире телеканала Kibris TV, что два с половиной месяца назад катамаран прошел техническую инспекцию в компании Turkish Lloyd, назвав последнюю "одной из ведущих и авторитетных мировых организаций по инспекции и классификации". Он также отметил, что капитан затонувшего катамарана имеет 25-летний опыт работы и лицензию на управление судами, а в отношении версии о возможном взрыве на борту судна сказал, что "все это станет известно по итогам технического расследования".

30 августа у берегов кипрского города Кирения затонуло пассажирское судно FiloJet, принадлежащее компании Filo Denizcilik. Двухъярусный быстроходный катамаран с двумя корпусами из стекловолокна следовал из турко-кипрского города Кирения в турецкий порт Ташуджу муниципалитета Силифке в провинции Мерсин. Вскоре после выхода в открытое море судно начало набирать воду, перевернулось и затонуло на глубине 514 метров.

На борту катамарана находились 267 человек. Лидер турок-киприотов Туфан Эрхюрман сообщил о спасении 241 человека, гибели 8 пассажиров и продолжении поисков 18 пропавших без вести.