Пезешкиан заявил о стремлении Ирана к мирному разрешению конфликта с США

Иран по-прежнему привержен дипломатическому решению конфликта с США, так как продолжение войны не отвечает ничьим интересам.

Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

"Иран придерживается обязательств, принятых в рамках соглашений, однако, к сожалению, американская сторона не выполнила свои обязательства. Тем не менее мы по-прежнему стремимся реализовать путь соглашения и взаимопонимания и убеждены, что продолжение войны не отвечает ни нашим интересам, ни интересам региона, ни интересам всего человечества", - приводит слова президента его пресс-служба.

По мнению Пезешкиана, в США есть силы, которые стремятся к дальнейшей эскалации между Тегераном и Вашингтоном, извлекая из нее для себя выгоду. Иран в свою очередь убежден, что необходимо двигаться по мирному пути, укрепляя стабильность и безопасность на Ближнем Востоке.

Источник: ТАСС