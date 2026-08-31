В Средиземном море досмотрен танкер «теневого флота» России - ФОТО

Европейский Союз намерен продолжить жесткую борьбу с незаконными поставками российской нефти, использующей суда «теневого флота» для финансирования военных действий в Украине.

Об этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила в социальной сети Х, прокомментировав задержание очередного подозрительного танкера.

Инцидент произошел 30 августа в Средиземном море.

По словам Каллас, силы военно-морской операции Евросоюза EUNAVFOR MED IRINI осуществили досмотр нефтяного танкера MV SUN. Судно подозревается в хождении под фальшивым флагом в грубое нарушение норм международного морского права.

Как отметила глава евродипломатии, это уже шестое судно «теневого флота», подвергшееся досмотру со стороны европейских сил за последние месяцы.

Она анонсировала, что тема противодействия обходу санкций и борьбы с теневыми танкерными перевозками станет ключевой на предстоящей встрече министров обороны стран ЕС, которая пройдет во вторник в Ирландии.