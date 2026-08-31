Трамп: Иран - несостоявшееся государство

Президент США Дональд Трамп назвал Иран несостоявшимся государством.

«Иран официально является несостоявшимся государством. Он мертв!» — написал Трамп в социальной сети Truth Social, в очередной раз повторив, что у Ирана не осталось ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, «у них нет валюты, они не платят зарплату своим солдатам или полиции, инфляция составляет 300%, а их руководство полностью дезорганизовано и неспособно должным образом представлять страну».

«Единственное, что у них есть, — это фейковые новости из США, готовность убивать своих протестующих (на данный момент погибло уже более 100 000 человек; они должны предстать перед судом за военные преступления против человечности!) и отличная порция „бреда“», — отметил американский лидер.